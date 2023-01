Batterie cinesi alla conquista dell' Ue? Le nuove mosse sull' auto elettrica

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il via libera all'elettrico come unica forma consentita per il mercatoentro il 2035 scatena i produttoridi. L'Europa a rischio di una dipendenza sistemica?

L'americana Tesla da un lato e leBYD e SAIC dall'altro valgono quasi il 43% del mercato mondiale delle vetture a spina. Ma per ... col passaggio dai motori endotermici allee quali ...... lo sviluppo, la produzione e la vendita di sistemi diper auto elettriche e per sistemi ... classificandosi al primo posto nelle imprese automobilistichee al terzo a livello globale. ... Batterie cinesi alla conquista dell'Ue Le nuove mosse sull'auto ... L'americana Tesla da un lato e le cinesi BYD e SAIC valgono quasi il 43% del mercato mondiale delle vetture a spina. Ma per ora è Musk alla guida: la sua quota sfiora il 20%. Ecco chi piazza più auto ...Tutti i Paesi si impegneranno in questa difficilissima gara per ignorare le regole della globalizzazione. Il sistema internazionale del ...