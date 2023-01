Bassino raggiante | ' Giusto spingere' Curtoni | ' Volevo di più' Brignone | ' Qui non va'

(Di domenica 22 gennaio 2023) Marta. Per lei il terzo posto nel superG di Cortina è il 28° podio in carriera, il settimo stagionale, il quarto di sempre in superG: "Sono contentissima, oggi mi sono divertita ...

La Gazzetta dello Sport

Marta. Per lei il terzo posto nel superG di Cortina è il 28° podio in carriera, il settimo stagionale, il quarto di sempre in superG: "Sono contentissima, oggi mi sono divertita ...Anton, questa volta su un tracciato completo, Federica Brignone e Martasi prendono il ... sorridente ein un fine settimana che le ha regalato le sue grandissime sensazioni sugli sci ... Bassino raggiante: "Giusto spingere". Curtoni: "Volevo di più". Brignone: "A Cortina non va" Azzurre con stati d'animo diversi: Marta è terza ("Contenta della stagione"). Per Elena e Federica i rimpianti non mancano ...ST. ANTON. Ancora una giornata di gloria per l’Italia rosa dello sci. La Valanga è inarrestabile. Così nel secondo supergigante di St.Anton, questa volta su un tracciato completo, Federica Brignone e ...