Bassino da applausi | è podio anche nel superG di Cortina

La Gazzetta dello Sport

Il trittico di gare di Cortina si chiude con un'altra azzurra sul podio. Senza Sofia Goggia, che ha preferito rinunciare per curare il ginocchio destro dolorante, è Martaa brillare sulla pista olimpica. 'Sono contentissima, mi sono divertita davvero tanto a sciare e sono soddisfatta. Mi dà tanta fiducia vedere che sono lì anche in questa disciplina e posso ...I successi di Goggia,, Brignone e Curtoni fanno onore allo sci al femminile e allo sport in generale. Questo è ancora un ambiente sano, loro non imbrogliano di sicuro per arrivare a fare ... Spettacolo Bassino, è terza nel superG di Cortina Successo della norvegese Mowinckel davanti a Gut, Marta ancora tra le migliori. Sesta Curtoni, undicesima Brignone ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...