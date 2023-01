Basket | Serie A1 2022 2023 | Sassari torna alla sconfitta | vince Napoli 93-83

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nella sfida valida come sedicesima giornata dellaA1disconfiggecon il punteggio di 93-83. Nonostante un girone d’andata tutt’altro che memorabile per la formazione partenopea, al PalaBarbuto è arrivata la seconda vittoria nelle ultime sei partite (dopo quella contro l’Olimpia Milano) che proietta la squadra al terzultimo posto a quota 12 punti. Battuta la formazione di coach Bucchi, che arrivava dai due successi di larga misura contro Reggio Emilia e Brindisi, ma non è riuscita a ripetersi sul parquet campano. Il miglior realizzatore della serata è Elijah Stewart con 22 punti. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIATABELLONE COPPA ITALIA ...

Nella giornata di oggi si sono disputati i match della 16ª giornata diA1 2022/2023. Sorpresa di giornata la sconfitta di Milano in casa di Reggio Emilia 73 - 68 nonostante l'ottima prestazione di Davies che mette a segno 22 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Venezia ...Trento batte Varese in casa nella 16ª giornata diA1 2022/2023. I padroni di casa vincono 90 - 80 al termine di un match dall'alta qualità offensiva, come ogni partita di Varese. Trento manda cinque giocatori in doppia cifra con Crawford, ... Serie A: Brindisi e Reggio Emilia, giornata di gloria contro Virtus Bologna e Milano L’Olimpia perde 73-68 a Reggio Emilia, Brindisi supera 78-77 la Virtus. La Dolomiti batte Varese e la aggancia in classifica ...Si è conclusa la sedicesima giornata del massimo campionato italiano di basket e in serata si sono giocati gli ultimi tre match in programma. Un weekend che ha regalato tantissime sorprese e che non h ...