Basket femminile | 17a giornata di fuoco in Serie A1 Lucca sorprende il Fila | vincono Ragusa | Geas e Crema

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Fuochi d’artificio nella 17adiA1. C’è una sola vittoria in trasferta in questa domenica, ma la firma è pesante vista la situazione imprevista in zona salvezza. Cambiano diverse prospettive in classifica: andiamo a vedere come e perché nel riepilogo delle quattro partite del pomeriggio. ALLIANZSESTO SAN GIOVANNI-RMB BRIXIA89-55Vittoria doveva essere e vittoria è per il, che non ha problemi nel derby lombardo. Brixia, per la verità, un (grosso) sussulto lo ha all’inizio, con lo 0-7 firmato Zanardi e Molnar che diventa anche 2-9, 4-12 e 6-14, ma non dura. Panzera trascina le rossonere a un parziale di 13-0 che chiude il primo quarto. Sullo slancio Moore e Trucco sono le principali protagoniste di un allungo che continua, e vede le padrone di casa segnare 30 punti nel ...