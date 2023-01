Bare nel torrente | sopralluogo di Rubano | “Completare le operazioni al più presto”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina ho effettuato una Sant’Agata de’ Goti per verificare la situazione a seguito della frana che ha visto crollare un’ala del cimitero in un vallone. Quanto accaduto è gravissimo e ho voluto portare la mia vicinanza alla città di Sant’Agata e alle famiglie coinvolte in questa sciagura”. Lo scrive in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia. “Ringrazio tutte le donne e gli uomini della Prefettura, della Protezione Civile, della struttura tecnica dell’Ente, della Polizia Municipale, dei Carabinieri, che da giorni sono impegnati nelle attività di recupero dei feretri. Sono in contatto costante con la Prefettura e il comando locale dei Carabinieri: ledi recupero e di messa in sicurezza die urne devono essere completate nel più breve ...

