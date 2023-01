Bare nel torrente | oggi recuperati 23 feretri a Sant’Agata de’Goti

TGCOM

e urne sono cadutetorrente sottostante. 'caso Sant'Agata dei Goti, qualcuno si è affrettato ad addossare la responsabilità al torrente sottostante e alle forti piogge. Una descrizione ...Come vi siete conosciuti Con Alessandra2013, per lavoro, me la fece conoscere Roberto. Ero ... Davanti alla tv ho pianto nei giorni delle ambulanze e delle sfilate di, del Papa solo in piazza ... Sant'Agata de' Goti (Benevento), crolla ala del cimitero per maltempo: bare nel torrente "Il crollo di una parte del cimitero di Sant'Agata dei Goti in provincia di Benevento, avvenuto lo scorso 19 gennaio e che ha visto franare nel sottostante torrente bare e urne, rimanda al crollo del ...“Il crollo di una parte del cimitero di Sant’Agata dei Goti in provincia di Benevento, avvenuto lo scorso 19 gennaio e che ha visto franare nel ...