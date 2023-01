Barcellona vs Getafe | ultime notizie e possibili formazioni

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilpunta a conquistare sei vittorie consecutive in tutte le competizioni quando domenica 22 gennaio accoglierà ilal Camp Nou. I catalani sono attualmente in testa alla classifica, con tre punti di vantaggio sul Real Madrid secondo in classifica, mentre iloccupa il 15° posto, a un punto dalla zona retrocessione. Il

Infobetting

Si gioca in Liga con ilda una parte impegnato alle 18.30 in casa con ilmentre il Real Madrid alle 21 affronta l'Athletic Bilbao in una delicata trasferta. Nella notte ricordiamo ...Utd CALCIO - LA LIGA 14:00 Villarreal - Girona FC 16:15 Elche - Osasuna 18:3021:00 A. Bilbao - R. Madrid CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Borussia D. - Augusta 17:30 Borussia M. - Bayer ... Barcellona-Getafe (domenica 22 gennaio 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Xavi convoca tutta l... Oggi, 22 gennaio, si gioca il 18° turno di gare nel massimo campionato spagnolo, uno dei match più interessanti è quello che mette a confronto alle 18:30 la capolista Barcellona al Getafe. La squadra ...Dove vedere Barcellona-Getafe, match valido per il 18° turno de LaLiga: info partita, diretta streaming e probabili formazioni ...