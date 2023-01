ilmattino.it

Di indietreggiare non se ne parla, 'Giorgia ha promesso di difendere i...' mugugnano dal partito di Berlusconi decisi a mettere il cappello su un bacino elettorale di tutto rispetto. Tra di ...Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (... Mercoledì a Punta dell'Est Roberta Frisoni: "Proroga concessioniimpossibile, data fissata dal ... Balneari, niente proroga alle concessioni: FdI ci ripensa, il governo tratta con la Ue Dietrofront. Una proroga delle concessioni balneari non vale uno scontro frontale con la Commissione Ue. È la convinzione che ha spinto ieri la pattuglia di Fratelli d'Italia in ...Non finirà presto, la diatriba sull’adeguamento dei servizi igienici negli chalet, che l’amministrazione ha legato alla possibilità di aumentare il numero di ombrelloni. Continuano le polemiche, ma an ...