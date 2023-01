(Di domenica 22 gennaio 2023) Depravazione e meraviglia, l'estenuante e irrinunciabile colonna sonora, l'universo condiviso con La La Land ma soprattutto ilcome spina dorsale. Nel nostro approfondimento vi spieghiamo perchédiè così simile al rivoluzionario album Ascension di John Coltrane. Via via che il film prende vita, struttura e soprattutto corpo, sale forte una sensazione:condivide lo stesso universo di La La Land, di Whiplash, addirittura del sottovalutato First Man (c'è qualcosa di più presuntuoso e grandioso nel voler raggiungere la luna?). La matrice è pressoché identica, nonostante ci sia una spinta ancora più amara e irrazionale, frutto di un'evoluzione storica che avrebbe poi portato una certa disillusione, ben nascosta dietro i riflettori di una sfuggente Hollywood, oggi ...

Movieplayer

Consembra tu abbia voluto concludere una sorta di trilogia del. In Whiplash hai esplorato il panorama contemporaneo attraverso le ambizioni di Andrew Neiman, in La La Land il costante ......messicano alla scalata del potere Manuel 'Manny' Torres (Diego Calva) guidano il cast di, ...Premio Oscar per La La Land racconta con notevole forza visiva e una strepitosa colonna sonora... Babylon, il jazz e l'ascensione condivisa di Damien Chazelle Depravazione e meraviglia, l'estenuante e irrinunciabile colonna sonora, l'universo condiviso con La La Land ma soprattutto il jazz come spina dorsale. Nel nostro approfondimento vi spieghiamo perché ...Cosa c'è di vero in Babylon di Damien Chazelle Le luci e le ombre della splendente Hollywood degli anni '20 sono ispirate a fatti veri