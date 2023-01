Avellino | furto a scuola di 16 computer | 14enne nei guai

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– La mattina di lunedì 16 gennaio scorso personale delle Volanti è intervenuto presso l’istituto Scolastico C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di via Zigarelli in, per segnalazione diconsumato. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato accertavano che ignoti, verosimilmente nel corso delle ore notturne del week end precedente, si erano introdotti nello stabile, senza peraltro lasciare alcun segno di effrazione, e avevano rubato 16portatili, 4 tablet, circa 15 joistick e diversi accessori informatici, il tutto custodito negli armadi posti in varie aule. L’istituto Scolastico risultava sprovvisto di sistemi di videosorveglianza e di impianti di allarme, nonché di polizza di assicurazione contro eventi del genere, per cui il fatto ...

