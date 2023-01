Avatar 2 è record al box office | superati i 2 miliardi

Leggi su screenworld

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilal boxdi2 ha superato i 2di dollari. Il film, uscito il 16 dicembre 2022, è il sequel didi James Cameron del 2009, che rimane il film di maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale.: La via dell’acqua vede Cameron riunirsi nuovamente con il suo cast originale, che comprende Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Stephen Lang, oltre a nuove leve del franchise come Edie Falco, Jack Champion e Kate Winslet. Il ritorno a Pandora per continuare la storia dei Na’vi si è rivelato fruttuoso, dato che il progetto è già entrato nella Top 10 dei film di tutti i tempi in sole cinque settimane. Secondo The Hollywood Reporter, questo fine settimana: La via dell’acqua ha raggiunto un’altra pietra miliare. Il ...