Australian Open | Sinner si ferma agli ottavi | eliminato da Tsitsipas al quinto set “Ho fatto errori nel momento decisivo”

(Di domenica 22 gennaio 2023) La buona notizia è che Jannikha conto una volta di più di poter stare in campo a battare con i più forti. La cattiva è che anche questa volta giocare una “buona partita”, come l’ha definita lo stesso azzurro, non è stato sufficiente per battere Stefanos. Il tennista altoatesino abbandona glidi finale, dopo aver perso alset con il numero quattro del mondo. A Melbourne un anno dopo, quindi, la storia non cambia: la corsa disi interrompe davanti all’energia e alla classe del greco. Nel 2022lo avevaai quarti, stavolta lo, ma il ...

La Gazzetta dello Sport

Victoria Azarenka è l'unica campionessa dell'ancora in corsa per il titolo nel singolare femminile. Vincitrice nel 2012 e nel 2013, al cinquantanovesimo major in carriera, l'ex numero 1 del mondo è tornata ai quarti a Melbourne ...Lo ha detto Stefanos Tsitsipas dopo la vittoria su Jannik Sinner agli ottavi di finale degli. La terza testa di serie del seeding vola ai quarti dove sfiderà il ceco Lehecka. A ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti Di Gaia Piccardi Sotto di due set, Jannik Sinner riprende la partita in mano come al terzo turno con l’ungherese Fucsovics, ma si arrende al quinto. Ai quarti il greco sfiderà il… Leggi ...Secondo lunedì in arrivo agli Australian Open: si completano gli ottavi di finale con la parte bassa dei tabelloni maschile e femminile. Si tratta di due zone di tabellone che hanno subito notevoli sc ...