Australian Open | fuori anche Sinner | ko con Tsitsipas al quinto set - Sport - Tennis - quotidiano net

Commenta per primo Finisce agli ottavi la corsa di Jannik Sinner agli. L'italiano deve arrendersi a Stefanos Tsitsipas (numero 4 al mondo e 3 del torneo) in un match combattuto e portato dall'altoatesino fino al quinto set: 6 - 4 6 - 4 3 - 6 4 - 6 6 - 3 ...MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nonostante una prestazione super, Jannik Sinner si arrende a Stefanos Tsitsipas dopo oltre quattro ore di battaglia agli ottavi di finale degli, primo torneo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Così come lo scorso anno, quando i due si affrontarono ai quarti, il giustiziere del 22enne di San ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Il fuoriclasse greco ha vinto i primi due set, operando due break chirurgici nei momenti cruciali, ma i ...L'azzurro, sotto di due set, era riuscito a recuperare prima di perdere il gioco decisivo per 6-3 dopo poco più di quattro ore di intensa battaglia. Il greco sfiderà ora Lehecka ...