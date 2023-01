Australian Open | Djokovic vola agli ottavi di finale | centra la 37esima vittoria

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 gennaio 2023) Novakallunga la striscia di vittorie in Australia,ndo glidia Melbourne. Battuto il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 27 del seeding, con i parziali di 7-6, 6-3, 6-4. Ancora tanti problemi alla gamba sinistra per il serbo, che è stato costretto a un medical time-out dopo il lunghissimo primo set (78?) e si è fatto massaggiare anche nel, in cui ha avuto un visto calo. Pur non in perfette condizioni fisiche, Nolelaconsecutiva in terraa, dove non perde dal 2018.se la vedrà con l’idolo di casa De Minaur (22esima testa di serie). I risultati del 3° turno degli...