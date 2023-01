Australian Open 2023 | Swiatek e Gauff eliminate | Rybakina e Ostapenko ai quarti di finale

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) La nottataa si apre immediatamente con un paio di sorprese belle grandi nel torneo femminile. Delineato il primo quarto dinella parte alta, ma non vedremo le giocatrici che di si aspettava:sia la numero uno Igache la giovane statunitense Coco, che soccombono ai colpi rispettivi di Elenae Jelena. La polacca era chiamata ad una partita più complicata di quanto dica la classifica: la kazaka è una giocatrice solida, che ha vinto a Wimbledon e che soprattutto aveva battuto la numero 1 al mondo in una esibizione della scorsa vigilia di Natale con un doppio 6-4. Nemmeno un mese dopo, il risultato è identico, in una sfida in cui entrambe non hanno brillato per qualità di tennis: vince la giocatrice un po’ più ...