Australian Open 2023 | Stefanos Tsitsipas | “Sinner sembrava una montagna insuperabile | poi ho ammorbidito il polso”

La Gazzetta dello Sport

La numero 1 al mondo Iga Swiatek è stata eliminata negli ottavi di finale degli, primo major della stagione in corso a Melbourne. A battere la 21enne polacca semifinalista lo scorso anno è stata la 23enne kazaka Elena Rybakina (n.25), col punteggio di 6 - 4 6 - 4. ...Commenta per primo Finisce agli ottavi la corsa di Jannik Sinner agli. L'italiano deve arrendersi a Stefanos Tsitsipas (numero 4 al mondo e 3 del torneo) in un match combattuto e portato dall'altoatesino fino al quinto set: 6 - 4 6 - 4 3 - 6 4 - 6 6 - 3 ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Il fuoriclasse greco ha vinto i primi due set, operando due break chirurgici nei momenti cruciali, ma i ...L'azzurro, sotto di due set, era riuscito a recuperare prima di perdere il gioco decisivo per 6-3 dopo poco più di quattro ore di intensa battaglia. Il greco sfiderà ora Lehecka ...