Australian Open 2023 | Sinner eliminato da Tsitsipas negli ottavi

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – Jannikdi finale dell’. L’azzurro, numero 15 del tabellone, è stato sconfitto da Stefanos. Il greco, testa di serie numero 3, si è imposto in 5 set per 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 dopo una battaglia durata 4 ore. Nei quarti,affronterà il ceco Jiri Lehechka, che a sorpresa hail canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del seeding, con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (7-2), 7-6 (7-3). L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Sport

Si ferma la corsa di Jannik Sinner agli ottavi di finale degli, primo Slam della stagione tennistica in corso a Melbourne. Il 21enne altoatesino, testa di serie numero 15, è stato battuto da Stefanos Tsitsipas. Il giocatore greco, numero 3 del ...Jannik Sinner eliminato negli ottavi di finale dell'2023. L'azzurro, numero 15 del tabellone, è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie numero 3, si è imposto in 5 set per 6 - 4, 6 - 4, 3 - 6, 4 - 6, 6 - 3 dopo ... Sinner eliminato agli ottavi all'Australian Open: vince Tsitsipas al 5° set Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Jannik Sinner negli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Il fuoriclasse greco ha vinto i primi due set, operando due break chirurgici nei momenti cruciali, ma i ...Erano, allora, i quarti di finale degli Australian Open. Pur senza ufficializzare motivazioni precise, nei giorni successivi il ragazzo della Val Fiscalina imputò al coach e all'entourage di ...