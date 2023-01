Australian Open 2023 | Sinner eliminato da Tsitsipas negli ottavi

La Gazzetta dello Sport

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Una vera e propria battaglia quella che è andata in scena negli ottavi di finale sul campo in cemento di Melbourne Park agli. Jannik Sinner ha lottato fino alla fine dando il massimo, ma alla fine si è dovuto arrendere a Stefanos Tsitsipas dopo ben cinque set di partita in quattro ore di gioco . Il greco ...E no. L'esame di maturità non è superato. Jannik Sinner si arrende di nuovo a Stefanos Tsitsipas e forse fa ancora più male. Perché se l'anno scorso non c'era stata storia, quest'anno è stato un ... Australian Open, Tsitsipas batte Sinner 3-2 e conquista i quarti CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Niente da fare. Jannik Sinner illumina, fa sognare, gioca alla pari, ma alla fine manca sempre qualcosina per vincere. Non resta che continuare a lavora ...