Australian Open 2023 | Sebastian Korda vola ai quarti di finale | Lehecka sorprende Auger-Aliassime

(Di domenica 22 gennaio 2023) In attesa del match conclusivo tra Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner, sono andati in archivio i tre ottavi didi questa giornata dedicata aglidel tabellone maschile. Conferme e sorprese ci sono stati negli incontri di cui vi parleremo, che hanno dato i primi tre qualificati aidi questo Slam. Nel primo match di giornata l’americano(n.31 del mondo), reduce dal successo nel terzo turno contro il finalista dell’anno passato Daniil Medvedev, si è imposto al quinto set contro il polacco Hubert Hurkacz (n.11 del ranking). Un match che si è deciso al quinto set, favorevole allo statunitense sullo score di 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6 (7). 3 ore e 30 minuti di un confronto nel quale si è andati a corrente alternata e in cui la ...

L'ha perso la sua testa di serie numero uno, ma potrebbe aver trovato una giocatrice ancor più letale. Iga Swiatek è fuori dalla competizione, eliminata per mano di un'impressionante