Australian Open 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 23 gennaio con Djokovic

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il, l’die glirelativi alla giornata di23degli. Si concludono gli incontri di ottavi di fiinale sui campi di Melbourne Park, con quattro incontri maschili e altrettanti femminili delle due parti basse dei tabelloni. Ad aprire le danze, all’01:00 di notte italiane, saranno Aryna Sabalenka e Belinda Bencic in una sfida molto intrigante tra due delle giocatrici più in forma di questo inizio di stagione. Poi sarà il turno di Caroline Garcia, che parte favorita contro un’avversaria comunque da prendere sempre con le molle come Magda Linette. All’alba Andrey Rublev sfiderà Holger Rune, in un’altra sfida decisamente ricca di spunti d’interesse, mentre nella sessione serale ...

Jannik Sinner sfida Stefanos Tsitsipas, terza testa di serie del seeding, per un posto nei quarti di finale degli. Il match in diretta sul canale 210 Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Jannik Sinner sfida Stefanos Tsitsipas, terza testa di serie del seeding, per un posto nei quarti ...Jannik Sinner se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli2023 (cemento outdoor) . L'altoatesino, dopo aver passeggiato rispettivamente contro il britannico Kyle Edmund e l'argentino Tomas Martin Etcheverry, ha dovuto rimontare due set di ... Australian Open donne: ottavi shock, subito fuori Swiatek e Gauff Prosegue il cammino di Holger Rune agli Australian Open 2023. Dopo i larghi successi contro il serbo Filip Krajinovic e lo statunitense Maxime Cressy, il danese (testa di serie n.9) ha sconfitto ieri ...Karen Khachanov e Sebastian Korda centrano la qualificazione ai quarti di finale dell’Australian Open battendo Yoshihito Nishioka e Hubert Hurkacz. Per entrambi sarà una prima volta in questa fase del ...