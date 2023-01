Australian Open 2023 | montepremi e prize money

(Di domenica 22 gennaio 2023) Iled ildegli, primo Slam della stagione in programma da lunedì 16 a domenica 29 gennaio sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park. Insieme a campioni del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Iga Swiatek, sono ben dieci gli azzurri di diritto ammessi al tabellone principale. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini in campo maschile e di Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in quello femminile. A quest’elenco si sono aggiunti anche Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini, bravissimi a superare tre turni molto ostici all’interno delle qualificazioni per guadagnarsi un posto al sole nel main draw. PROGRAMMA E COPERTURA ...

L'esperienza di Novak Djokovic, la gioventù di Holger Rune, il sogno dei debuttanti Ben Shelton e J. J. Wolf. Gli ottavi di finale della parte bassa dell'2023 offrono uno spettacolo d'arte varia in cui tuttto sembra davvero possibile. Andrey Rublev vs Holger Rune Holger Rune non si nasconde. Il teenager danese punta a vincere il suo ...Nell'era, è uno dei pochi giocatori ad aver raggiunto per almeno sei volte di fila - nel suo caso è l'ottava, per la precisione - gli ottavi di finale in uno Slam prima ancora di compiere 22 ... Australian Open: Il programma completo di Domenica 22 Gennaio 2023. Sinner all'ostacolo Tsitsipas, l'azzurro cerca l ... AUSTRALIAN OPEN - Il settimo giorno di gare dell'Happy Slam apre il programma degli ottavi con l'attesissima sfida tra il nostro Jannik Sinner e la testa di ser ...La quarta testa di serie Caroline Garcia è sopravvissuta alla sua prima prova importante al torneo, recuperando da un primo set scadente per sconfiggere ...