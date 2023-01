Australian Open 2023 | Karen Khachanov liquida in tre set Yoshihito Nishioka e approda ai quarti di finale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Come da copione.ha rispettato i pronostici e si è imposto negli ottavi dideglicontro il giapponese. Sul campo della John Cain Arena di Melbourne, il n.20 del mondo ha sconfitto il nipponico (n.33 ATP) con il punteggio di 6-0 6-0 7-6 (4). Quasi un monologo quello di, capace di fare la differenza con la potenza della sua palla al cospetto di unche solo nel terzo set è rimasto a galla, salvo poi alzare bandiera bianca nel tie-break, tenendo conto degli appena 13 punti ottenuti nei primi due set. Prosegue, quindi, l’avventura del russo che affronterà neidiil vincente della sfida tra ...

La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli2023 (cemento outdoor) . L'altoatesino, dopo aver passeggiato rispettivamente contro il britannico Kyle Edmund e l'argentino Tomas Martin Etcheverry, ha dovuto rimontare due set di ...Il tutto senza dimenticare glidi tennis e anche il golf, con Francesco Molinari e Guido Migliozzi in altissima classifica nel torneo di Abu Dhabi. Sinner-Tsitsipas pronostico, Australian Open: vittoria Jannik a 2.63 Come da copione. Karen Khachanov ha rispettato i pronostici e si è imposto negli ottavi di finale degli Australian Open 2023 contro il giapponese Yoshihito Nishioka. Sul campo della John Cain Arena di ...In appena 58 minuti, Karen Khachanov ha completato uno strano ottavo di finale mai davvero iniziato contro Yoshihito Nishioka, concluso 60 60 76(4) ...