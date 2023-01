Australian Open 2023 | Jiri Lehecka non si ferma più! Il ceco supera Auger-Aliassime e vola ai quarti di finale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Altra grandissima vittoria diagli. Dopo aver sconfitto due teste di serie tra i primi tre turni (prima il croato Borna Coric e poi il britannico Cameron Norrie), il(n.71 del ranking) batte il canadese Felix(n. 6 del seeding) per 4-6 6-3 7-6(2) 7-6(3) in tre ore e 17 minuti di gioco e conil suo strepitoso stato di forma. Aidisfiderà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3) e l’italiano Jannik Sinner (n.15 del seeding). Passano soltanto tre game e arriva il primo break della partita: a conquistarlo è, sulla seconda possibilità buona,...

L'ha perso la sua testa di serie numero uno, ma potrebbe aver trovato una giocatrice ancor più letale. Iga Swiatek è fuori dalla competizione, eliminata per mano di un'impressionante ...Tsitsipas - Sinner, la cronaca in diretta. 1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET TSITSIPAS (GRE) SINNER (ITA) Le partite deglisi possono vedere in diretta su Dazn: abbonati qui . Il tabellone completo degli... LIVE Australian Open, Sinner sfida Tsitsipas. Chi vince va ai quarti Iga Swiatek fuori agli ottavi di finale dell’Australian Open contro Elena Rybakina. La numero uno al mondo ha perso 6-4 6-4 ed è sembrata scarica in campo. Coco Gauff, l’altra favorita per il raggiung ...Altra grandissima vittoria di Jiri Lehecka agli Australian Open 2023. Dopo aver sconfitto due teste di serie tra i primi tre turni (prima il croato Borna Coric e poi il britannico Cameron Norrie), il ...