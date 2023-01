Australian Open 2023 | Jessica Pegula piega Barbora Krej?íková e accede ai quarti di finale

Sky Sport

stregati per Iga Swiatek . La polacca, numero 1 del mondo e grande favorita per conquistare la prima corona della carriera a Melbourne, sulla scorta degli otto tornei vinti nel 2022, ...Agliprende forma il tabellone dei quarti di finale . Nella notte italiana di domenica si è infatti aperto il programma degli ottavi, che si concluderà il giorno seguente. Sorprende, ma non ... Australian Open, i risultati di oggi: eliminato Auger-Aliassime, avanti Korda. Swiatek out Pronostici rispettati. L’americana Jessica Pegula (n.3 del mondo) si è imposta contro la ceca Barbora Krejcíková (n.23 WTA) nel confronto valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2023. Su ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...