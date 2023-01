Australian Open 2023 | Jannik Sinner sogna la rimonta | poi cede a Tsitsipas in 5 set dopo 4 ore di lotta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ci ha provato, ma anche stavolta la maledizione di Stefanossi è abbattuta. Si ferma agli ottavi di finale l’avventura dell’altoatesino (n.16 del mondo) agli. Un match molto diverso da quello dell’anno scorso, quandonon aveva mai dato chance all’azzurro, ma alla fine la vittoria è stata ancora sua. In questo caso, è stato un match molto equilibrato che si deciso al quinto set e ha sorriso al greco (n.4 del mondo) perché supportato da una grande prestazione al servizio che, nel caso specifico, ha fatto la differenza una volta giunti in quel parziale. Sullo score di 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 l’ellenico prosegue la sua avventura e se la vedrà nei quarti di finale contro il ceco Jiri Lehecka (n.71 del mondo), a segno molto ...

La Gazzetta dello Sport

