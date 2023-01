Australian Open 2023 | Felix Auger-Aliassime | “Il mio livello di tennis è stato insufficiente”

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Una brutta battuta d’arresto pernegli ottavi di finale degli. Il canadese, testa di serie n.6 del torneo, èsconfitto a sorpresa dalla ceco Jiri Lehecka, che continua a stupire nel corso di questo torneo. Una prestazione, però, sottotono del nordamericano che si era presentato in questo Slam con altre ambizioni. “C’è poco da dire, ha giocato meglio di me. Dal secondo set mi sono sentito un po’ meglio, ma non ho avuto sufficiente incisività nei momenti importanti della partita. E’ stata una settimana difficile per me. Mi sono allenato duramente per essere pronto qui in Australia, ma non sonoin grado di esprimere il mio migliorin questa occasione“, ha ribadito ...