Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza | festa per l’anniversario prima della nascita del figlio

in mutande, ecco il prima e il dopo (del pancione). E svela la preoccupazione Nessuno si presenta al baby shower della migliore amica: 'Settimane di lavoro per niente'. Lacrime su ...Pochi giorniè sempre più vicina al parto . La figlia di Michelle Hunziker, si trova in vacanza insieme al compagno e futuro papà Goffredo Cerza. Sono gli ultimi giorni di relax ...

Aurora Ramazzotti incinta, l'ultimo anniversario con Goffredo prima di diventare mamma e papà ilgazzettino.it

Aurora Ramazzotti in mutande, ecco il prima e il dopo (del pancione). E svela la preoccupazione leggo.it

Aurora Ramazzotti a ridosso del parto così: il vestito sorprende tutti Liberoquotidiano.it

Aurora Ramazzotti incinta, il look premaman e il capo must have per combattere le temperature invernali ilgazzettino.it

Aurora Ramazzotti celebra 6 anni d'amore con Goffredo Cerza: l'abito aderente le fascia il pancione Stile e Trend Fanpage

Nemmeno durante un periodo così delicato quale è la gravidanza, Aurora Ramazzotti è esclusa dagli attacchi degli hater. A rivelarlo è stata proprio la ...Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la prima volta. Super entusiasta di vivere un momento speciale come questo, la figlia di Michelle Hunziker non perde occasione per mettere ...