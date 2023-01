Atto vandalico contro il mangiaplastica al quartiere Tamburi

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nelle scorse ore il “” posizionato in piazza Liborio Tebano alè stato preso di mira da alcuni vandali. Il portellone del macchinario è stato scardinato e divelto ed è in corso la valutazione dell’entità dei danni subiti. Sul posto si è recato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli. Al momento il dispositivo sembrerebbe funzionare regolarmente, tanto è vero che durante il sopralluogo alcuni utenti hanno conferito le loro bottiglie in PET. Ulteriori accertamenti verranno effettuati dai tecnici incaricati e verranno avviate tutte le procedure per indentificare i responsabili, anche grazie alla visione dei filmati della videosorveglianza presente in zona. Kyma Ambiente ricorda che il “” è stato attivato ed è a disposizione della cittadinanza senza alcun ...

