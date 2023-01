Attacco Fiorentina | González Resa | Jovi? Sacrificabile – Analisi e Considerazioni

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) Con un solo giorno alla fine del girone d’andata, le 23 reti realizzate dallarappresentano un bottino troppo magro per sperare di raggiungere l’Europa. Di conseguenza, i viola stanno rivedendo i loro piani in, minacciati dall’ombra della Premier League, interessata a Nicolás, e dai fantasmi che stanno tormentando Luka?, con solo due gol nelle ultime 10 partite in Serie A, l’ultimo segnato all’inizio di novembre 2022. Sebbene la società abbia deciso di respingere l’offerta da 34 milioni di euro del Leicester City per l’esterno argentino, non è stata ancora puna decisione definitiva sulla situazione della punta serba. Le aspettative sull’ex-blanco non sono state soddisfatte e non è da escludere una sua cessione nelle ultime settimane del calciomercato invernale. La ...