Atletica Under 23 | Iapichino è oro nel lungo ai Campionati del Mediterraneo

(Di domenica 22 gennaio 2023) Valencia – È la prima Nazionale dell’anno per l’a Valencia, in Spagna, neidel23 indoor dove la stagione neldi Larissacomincia con un successo ottenuto saltando 6,45. Nella prima uscita dell’anno in pedana, la misura vincente arriva al secondo turno, poi la ventenne fiorentina cerca di aggiungere centimetri senza però incrementare, con tre nulli conclusivi, una settimana dopo il promettente esordio nello sprint (7.47 nei 60 metri ad Ancona). “Contenta di aver iniziato il 2023 con una vittoria in Nazionale. Abbiamo scelto questa gara – commenta Larissa– per testare lo stacco di sinistro, che non è la mia gamba, sperimentato nella preparazione invernale. Per il prosieguo della stagione valuteremo la ...

Ai Campionati del Mediterraneo Under 23, andati in scena oggi a Valencia (Spagna), erano attesi soprattutto tre azzurri: Larissa Iapichino, Lorenzo Benati e Matteo Melluzzo. Già detto del successo del ...Larissa Iapichino ha fatto il proprio debutto stagionale nel salto in lungo. La toscana ha vinto i Campionati del Mediterraneo Under 23 grazie a un balzo da 6.45 metri, firmato in occasione del second ...