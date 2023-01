Athletic Bilbao vs Real Madrid – possibili formazioni e ultime notizie

Calcio d'Angolo

... dove il Real Madrid è passato dal 2 - 0 al 2 - 3 sul campo del Villarreal, i blancos sono chiamati a un impegno complicato con l'I baschi sono reduci da una sconfitta e da due 0 - 0 -...La sua squadra, che non ha ancora smaltito la delusione del ko nella finale della Supercoppa contro il Barça, sarà ospite dell'di Valverde. "Un buon amico e un grande allenatore verso ... Athletic Bilbao - Real Madrid: pronostico, formazioni e dove vederla ... Domenica 22 gennaio si gioca la partita di campionato spagnolo Athletic Bilbao vs Real Madrid ecco le possibili formazioni in campo ...Dopo il rovescio nella finale di Supercoppa patito con il Barcellona e il riscatto in Copa del Rey, dove il Real Madrid è passato dal 2-0 al 2-3 sul campo del Villarreal, i blancos sono chiamati a un ...