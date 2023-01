Athletic Bilbao-Real Madrid domenica 22 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Asensio e Ceballos si guadagnano una maglia da titolare

Mediagol.it

Le formazioni ufficiali die Real Madrid, sfida valida per la diciottesima giornata di Liga 2022/2023. Quando la squadra di Carlo Ancelotti saprà già il risultato finale del Barcellona, con i Blancos che ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per 18° giornata della Liga- Domenica 22 gennaio 2023 , alle ore 21:00 l'sfiderà il Real Madrid per la giornata 18 del ... Athletic Bilbao-Real Madrid, le probabili formazioni: Benzema sfida Williams in Liga Athletic Bilbao - Real Madrid: ecco le formazioni ufficiali della sfida della sedicesima giornata di LaLiga 2022/23 in programma alle ore 21.00.Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao e Real Madrid, sfida valida per la diciottesima giornata di Liga 2022/2023.