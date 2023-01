Atalanta | De Roon | ' In Italia la cosa più bella che c' è è battere la Juventus'

La Gazzetta dello Sport

Marten De, centrocampista dell', ha parlato alla Gazzetta dello Sport prima del big match di domenica sera contro la Juventus: 'Parlando di calcio, in Italia la cosa più bella che c'è è vincere ...Più bella cosa non c'è. Con il massimo rispetto per Eros Ramazzotti, noto tifoso juventino, oggi Marten Delo ricorderà ai compagni: "Non nella chat whatsapp di squadra: lo dico direttamente nello spogliatoio. 'Parlando di calcio, in Italia la cosa più bella che c'è è vincere con la Juventus'". Non ... De Roon: "Atalanta da Champions Ce lo dirà la Juve" Il centrocampista De Roon a Gazzetta: "La Juventus ci può dire se questa è un’Atalanta da Champions. Siamo fra le prime sette e dietro di ...Il centrocampista olandese sulla sfida di Torino: "In Italia la cosa più bella che c'è è vincere contro di loro. Me li aspetto inc... neri" ...