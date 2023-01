Assemblea Pd | Schlein | “Oggi un bel giorno | parte una nuova storia per il partito

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 21 Gennaio 2023 “Il Pd sarà in grado di battere in fretta questo Governo e di metterlo in difficoltà subito. Il paese sta soffrendo per inflazione e energia, tante questioni che non sono state affrontate in manovra, dove c'è anche tanta ideologia. Hanno scelto di colpire i poveri invece che la povertà e hanno scelto di ampliare la maglia della precarietà che condiziona la vita di troppe famiglie, giovani e donne. E' un belperché si fa partire una, con un manifesto che mette al centro le questioni che la destra non affronta” Così Ellycandidata alla segreteria del Pd uscendo dall'nazionale del. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev