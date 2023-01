Assemblea dà il via a “Nuovo Pd” Letta | è primavera

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 gennaio 2023) Per Enricoè il "primo giorno didelPd", è "l'inverno che finisce in anticipo". L'costituente democratica approva ilmanifesto e sancisce il ritorno di chi era andato via ai tempi di Matteo Renzi per fondare Articolo Uno. Certo, è singolare che "ilPd" inizi nel giorno della nascita del Pci, esattamente 102 anni dopo, ma del resto il percorso non è ancora concluso, le primarie per ilsegretario saranno il 26 febbraio e in tanti, a cominciare da Stefano Bonaccini, chiedono che la fase costituente non si chiuda qui. La mediazione voluta fortemente daregge, anche se restano parecchi retropensieri tra i big del partito, con Andrea Orlando e Giuseppe Provenzano che ribadiscono le loro perplessità e ...