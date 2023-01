Ascolti TV | Sabato 21 gennaio 2023 C’è Posta per Te sfonda il muro dei 5 milioni 31 1% | stabile Tali e Quali 3 | 5 mln – 20 5%

SuperGuidaTV

Ecco i dati di ascolto relativi alla serata del 21 gennaio 2023: Tali e quali vs C'è posta per te, i ...Poi però aggiunge: C'è posta per te garanzia di: 'Ildi Canale5 è sempre un successo' Il giornalista del settimanale sopracitato fa notare come ilsera per Canale5 possa ormai ... Ascolti tv, sabato 21 gennaio 2023: Tali e Quali (20.5%), C’è posta per te (31.1%) | Dati Auditel Ecco i dati di ascolto relativi alla serata del 21 gennaio 2023: Tali e quali vs C'è posta per te, i numeri Una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5 anche se non c’è gara tra i due programmi. Non c’è biso ...Ascolti tv 21 gennaio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...