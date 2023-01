Ascolti TV | Sabato 21 gennaio 2023 C’è Posta per Te sfonda il muro dei 5 milioni 31 1% | stabile Tali e Quali 3 | 5 mln – 20 5% Ciao Maschio riparte dal 13 9%

(Di domenica 22 gennaio 2023) Massimo Ranieri e Maria De Filippi - C'èper Te Nella serata di ieri,21, su Rai1, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:28 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 730.000 spettatori (3.8%). Su Ia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro ha intrattenuto 596.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Città segrete sigla 1.250.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Il corriere – The Mule tozza un a.m. di 551.000 spettatori (3%). Su La7 Al vertice della tensione ha registrato 453.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ...

