Ascolti tv | è record per ‘Ciao Maschio’ di Nunzia De Girolamo | 14% di share

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoParte fortissima la terza edizione di “Ciao Maschio” conDe. 14% die quasi 900.000 telespettatori per la seconda serata di Rai1. Quella che vedeva ospiti Carlo Conti, Lele Adani e Giovanni Esposito è risultata essere la puntata più vista storia del programma, con un incremento di 5,3 punti dalla prima puntata in assoluto del talk show. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

