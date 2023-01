Arsenal-Manchester United | le formazioni ufficiali

(Di domenica 22 gennaio 2023) La domenica della giornata 21 di Premier League si conclude con una grande classica del calcio inglese. All'”Emirates Stadium” si affrontano infatti, delle quali a breve andremo a darvi notizia delle. Un vero e proprio big match che promette gol e spettacolo tra due squadre in ottima salute, giunte al loro 61° faccia a faccia nel massimo campionato britannico. All’appello di oggi entrambe le squadre presentano alcune assenze illustri che costringono i due allenatori a scelte obbligate. Da una parte, abbiamo i Gunners primi in classifica con un vantaggio di 5 lunghezze sulCity e autori di una serie di prestazioni brillanti contro avversari di livello. Da ultimo il successo nel derby contro il Tottenham. Per la sfida ai Red ...

Calciomercato.com

Formazioni ufficialiUnited, le scelte dei due tecnici per il big match di Premier League Comunicate le formazioni ufficiali diUnited, big match di questa domenica di Premier ...In attesa del big match traUnited, il City si è sbarazzato 3 - 0 del Wolverhampton con la tripletta realizzata dal solito Erling Haaland , che è salito a quota 25 gol nella Premier League 2022 - 2023. Il ... Premier, 3-0 Manchester City nel segno di Haaland. LIVE: Arsenal-Manchester United alle 17.30 | Estero ... Ventunesimo turno di Premier League: il Manchester City di Pep Guardiola domina in casa contro il Wolverhampton, spazzato via 3-0. Decisivo, e non è più una novità, il solito Erling Haaland con una tr ...Dopo essere sbarcato in Premier per 30 milioni (tra parte fissa e bonus tra i 3 e i 5 milioni), Jakub Kiwior in queste ore si trova a Londra per sostenere le visite mediche di rito e assieme al suo ...