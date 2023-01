Arsenal batte lo United al 90' e torna a +5 sul Man City

Agenzia ANSA

Così ora l'va a 50 punti, contro i 45 del City, mentre lo United rimane terzo, alla pari con il Newcastle a quota 39. . 22 gennaio 2023LA SPEZIA " Al "Picco" la Romalo Spezia 2 - 0, grazie alle reti di El Shaarawy e di Abraham, e continua la corsa per un ... mentre Kiwior è a Londra per firmare con l'. Al 12, poi, Gotti ... Premier: ciclone Haaland, il City travolge il Wolverhampton Nketiah beffa i Red Devils e manda in visibilio l'Emirates. Solo un triste 0-0 tra Liverpool e Chelsea. Il quadro della 21/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE) (ANSA) ...Un gol al 90' di Nketiah con tocco nell'area piccola, convalidato dopo controllo al Var, regala all'Arsenal un successo al cardiopalmo sul Manchester United e manda in visibilio il pubblico dell'Emira ...