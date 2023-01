Arsenal | Arteta | “A livello mentale e emotivo siamo stati bravi | per il titolo è ancora lunga”

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’allenatore dell’Mikelha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 3-2 sul Manchester United: “Grandi emozioni, tanta passione e tanta qualità. Riuscire a giocare così per tutta la partita e a rimontare contro una squadra del genere è stato incredibile. Aedtranquilli e determinati, gestendo bene i vari momenti della partita. Abbiamo fatto le stesse cose, ci abbiamo sempre creduto e alla fineriusciti a vincere. In tante occasioni la palla non è entrata, ma ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo segnato.? Abbiamo avversari più abituati a vincere rispetto a noi, è”, ha concluso l’ex vice allenatore al City di ...

Così ora l'Arsenal va a 50 punti, contro i 45 del City, mentre lo United rimane terzo, alla pari con il ...