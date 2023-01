Arresto Messina Denaro | Baiardo | “Non posso dire chi è stata mia fonte”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Le profezie vorrei farle in un altro ambito, queste non sono profezie. Sono cose delicate, serie”. Così Mario, l’ex uomo di fiducia dei boss Graviano, intervistato da Massimo Giletti, a ‘Non è l’Arena’, dopo l’intervista concessa a novembre quando disse cheera malato che e che poteva essere arrestato “a breve”. “Nondirlo in televisione”, dicerispondendo alla domanda chi èla suasull’imminente di. “Non ci sono solo i Graviano, ci sono anche altre persone. Non parlo per bocca dei Graviano…”, afferma. “Matteo, Totò Riina, Bernardo Provenzano dove sono stati arrestati? Tutti e tre ...