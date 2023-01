Arnaud De Lie vince la Classica Valenciana Trionfo in volata | Boasson Hagen si inchina

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023)De Lie ha vinto laComunitat, la gara che apre la stagione ciclistica in Europa. Il belga si è imposto al termine dei 190 km da Valencia a La Nucia, festeggiando nella 39ma edizione di questa storica kermesse, primo appuntamento di sei eventi previsti in terra iberica nel corso di questa settimana (Trofeo Clavia, Trofeo Port d’Alcudia, Trofeo Andratx, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Palma tra il 25 e il 29 gennaio). Il tracciato proponeva le ascese all’Alto de Barx (6 km al 4,8% di pendenza media) e all’Alto de Bixauca (18 km al 2,7%), ma l’ultima asperità era prevista a 26 km dal traguardo e i due strappetti negli ultimi cinque chilometri non hanno spezzato il gruppo. L’alfiere della Lotto Dstny ha finalizzato nel miglior modo possibile l’eccellente lavoro dei compagni di squadra, che nel finale hanno ...