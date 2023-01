Arezzo | badante sperpera 222mila euro con carta di credito di un anziano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Avrebbe effettuato 750 prelevamenti e pagamenti non autorizzati con ladidel suo assistito per un ammontare complessivo di. Per questo motivo unaperuviana residente a Varazze (Savona), è comparsa davanti al giudice del tribunale diL'articolo proviene da Firenze Post.

LA NAZIONE

Donna peruviana a processo per aver sotratto soldi a un pensionato di Siena. Adil primo ...è accusata di aver effettuato 750 prelevamenti e pagamenti non autorizzati con la carta di ... una peruviana residente a Varazze (Savona), è comparsa davanti al giudice del tribunale di... Badante infedele: fa 750 prelievi per 220mila euro - Cronaca ... La donna è comparsa davanti al tribunale di Arezzo per rispondere dell'accusa di utilizzo indebito e aggravato della carta di credito ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...