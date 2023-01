Arabia Saudita | niente gol all’esordio per Cristiano Ronaldo | ma l’Al Nassr vince 1-0

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’esperienza indiè iniziata con una vittoria ma senza gol. Dopo lo show in amichevole contro il Psg di Messi, il portoghese è partito titolare in campionato contro-Ettifaq ma non è riuscito a lasciare il segno. Poco male per, che ha comunque ottenuto i tre punti grazie al successo per 1-0. Decisivo il gol di Anderson Talisca al 31?, che ha permesso alla squadra di Rudi Garcia di restare al comando della classifica a +1 sul-Hilal. HIGHLIGHTS SportFace.

Corriere dello Sport

