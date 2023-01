(Di domenica 22 gennaio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, intervenendo a Radio 24, chiede di revocare la serrata ai distributori del 25 e 26 gennaio

e la revoca dello sciopero dei benzinai Insomma, u n po'un po' constatazione , con il ministroche ha sottolineato come quella dello sciopero imminente e presa dalle associazioni ...ne ribadisce l'importanza: " L'esposizione del cartellone aiuterà i consumatori a scegliere ". Pare ormai certo che il governo farà sviluppar un'app che i consumatori potranno usare per ... Appello di Urso ai benzinai: «Revocate lo sciopero, danneggia i cittadini» Oggi dai microfoni di Radio 24, il ministro Urso intervistato da Maria Latella a Il caffé della domenica, ha voluto lanciare un ultimo appello a bloccare la protesta sopratutto perché "è una decisione ...Le "zone d'ombra" citate dal ministro di Imprese e Made in Italy Adolfo Urso che ha chiaramente chiesto ai benzinai la revoca dello sciopero ...