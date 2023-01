Antoniozzi e Giordano FdI | “Pieno sostegno a Nordio | dal ministro un comportamento ineccepibile”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Il lavoro iniziato dalsulla Giustizia è di grande equilibrio e, soprattutto, di assoluta aderenza a quei principi ineludibili di giustizia e libertà scolpiti nella carta costituzionale”. Lo affermano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia, Alfredoe Antonio. “è in piena sintonia con il premier” “Il Parlamento ha già espresso la sua fiducia sull’operato del– proseguono i parlamentari di FdI – che è orientato da un lato a garantire efficienza all’azione giudiziaria e, dall’altro, a proteggere la libertà dei cittadini., in piena sintonia con il Presidente del Consiglio, sta procedendo a una razionalizzazione degli strumenti investigativi, senza nessuna deflessione nella repressione del crimine. ...