Andrea Piazzolla in lacrime dalla Venier svela le cause della morte di Gina Lollobrigida

Leggi su biccy

(Di domenica 22 gennaio 2023) Giovedì scorso Marae Marisela Federici hanno discusso a La Vita in Diretta dopo che la nobildonna aveva fatto commenti un po’ cinici sul rapporto tra. Oggi Zia Mara ha invitato proprio il segretario (che era come un figlio)diva appena scomparsa, che è scoppiato ined ha fatto delle confessioni. “Era ritornata a vivere con me, macchine e viaggi non se ne era mai fatti mancare.era una forzanatura e quello che non accetto è che venga descritto per quello che non era. Prima di Natale si era rotta il femore ed è stata operata. Poi purtroppo ha avuto un problema con il cuore e per due settimane è dovuta stare a riposo. Ha smesso di camminare e il 31 dicembre ha smesso ...