Andrea Piazzolla | chi è l’ex assistente di Gina Lollobrigida | “Lei era il mio tutto | mi mancherà da morire”

(Di domenica 22 gennaio 2023)è il ragazzo che abbiamo visto al fianco dinegli ultimi dieci anni, in qualità di expersonale dell’attrice, venuta a mancare lo scorso 16 gennaio. Il 35enne sarà tra gli ospiti di “Domenica In” in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno in uno spazio dedicato al ricordo della Lollo, insieme ad Adriano Aragozzini grande amico della compianta diva ed il legale ed ex magistrato Antonio Ingroia. La “Bersagliera” incontraal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro all’epoca 24 enne ed intraprendono un sodalizio professionale ed una profonda amicizia, tanto da divenire amministratore della società che gestisce il patrimonio dell’attrice, Vissi D’Arte. In seguito il giovane insieme alla compagna Adriana, va a convivere nella ...

In studio per ricordarla con Mara Venier ci saranno il collaboratore della "Lollo",, il manager Adriano Aragozzini , l'attrice Giovanna Ralli , l'avvocato Antonio Ingroia e il ...... ma non solo! In apertura di puntata un faccia a faccia tra Mara Venier, molto amica dell'attrice e, la persona che è stata più vicina a Gina in tutti questi anni, il manager ... Gina Lollobrigida, a chi andrà il patrimonio Il cardiologo che la curava: «Mi disse: Voglio vendermi tutto, m Andrea Piazzolla , tuttofare e amministratore delegato della società Vissi d'arte di Gina Lollobrigida, appena scomparsa, ospite di ...A "Domenica In", domani, domenica 22 gennaio, in apertura, alle 14 su Rai1 e Rai Italia, una pagina dedicata all’ indimenticabile Gina Lollobrigida che si è ...